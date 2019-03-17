الجيش اليمني يسيطر على قرى وأودية في معاقل الحوثيين بصعدة

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365



أعلن الجيش اليمني، الأحد، سيطرة قواته على قرى وأودية في معاقل جماعة الحوثي بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، بعد معارك عنيفة بين الطرفين.



وذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت"، أنه تمت السيطرة على قرى الجلح والدحل والسلفة ووادي آل عسلان جهلة ووادي المبطح، آخر معاقل الحوثيين في مديرية باقم.



وأضاف أن هذا التقدم، جاء من خلال عملية عسكرية واسعة نفذت صباح اليوم، بمساندة قوات التحالف العربي.



وبالتزامن مع المعارك الميدانية، شنت مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي غارات مكثفة على مواقع تمركز الحوثيين وتعزيزاتهم في الجبهة ذاتها، حسب المصدر.



ولفت الموقع أن المعارك وغارات التحالف، أدت إلى مقتل أكثر من 20 مسلحا حوثيا وجرح العشرات منهم.



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وأوضح أن من بين القتلى الحوثيين، قياديين اثنين هما مشرف مربع مديريتي باقم ومجز أصيل الخولاني، وأبو رضوان المؤيد.



ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفاد به الجيش اليمني.



وتكمن أهمية محافظة صعدة، كونها المعقل الرئيسي الذي نشأت فيه جماعة الحوثي، والمقر المفترض لزعيمها عبد الملك الحوثي، إضافة إلى محاذاتها للحدود السعودية الجنوبية.



ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

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