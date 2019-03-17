- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أدان فضيلة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجدين بنيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.
وقال آل الشيخ: إن المجزرة الإرهابية بحق المصلين في نيوزيلندا عمل إجرامي، ومنكر شنيع أقدم عليه حاقدون لا قيمة للإسلام ولا للإنسانية لديهم.
وأضاف أن المتورطين في هذه العملية الإرهابية مجرمون أقدموا على إيذاء المسلمين والانتقام منهم وقتلهم وهم يصلون في مساجدهم؛ وفقاً لـ”عكاظ”.
وتابع آل الشيخ: أن الإرهاب جرم شنيع لا أرض ولا أصل ولا ديانة له، مشيراً إلى أن الواجب على المسلمين شجب هذا العمل الشنيع، وتوجيه الجميع للاتفاق على محاربة الفساد والإجرام، ومواصلة ذلك مهما كلف الثمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي #المملكة: المجزرة الإرهابية بحق المصلين في #نيوزيلندا عمل إجرامي شنيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.