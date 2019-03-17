إقامة ثلاث دورات للحوار الحضاري في منطقة عسير

ابها

أقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اربع دورات تدريبية عن الحوار الحضاري في مدينة ابها ومحافظة خميس مشيط واحد رفيدة وذلك بهدف تعزيز مبدأ الحوار الحضاري وتنمية مهارات الحوار بين افراد المجتمع والارتقاء بمستوى الحضور في هذا المجال بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ويأتي ذلك ضمن خطة المركز في توسيع نشاطاته والمساهمة في بناء وتثقيف المجتمع وفتح افاق أوسع للحوار .

من جهة أخرى بينت مشرفة المركز في منطقة عسير صالحة الجرعي ان هذه البرامج والدورات تأتي حرصاً مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمد جسور العطاء وتقديم ما يمكن تقديمه للارتقاء بالمجتمع والمساهمة في بنائه وتحقيق اللحمة الوطنية من خلال تنمية مهارات الاتصال بين افراد المجتمع ونشر وتعزيز ثقافة الحوار بين افراده .

وبينت الجرعي ان هذه البرامج هي امتداد لخطة المركز في منطقة عسير حيث نفذ خلال الفترة الماضية ثمانية برامج استهدف من خلالها شريحة كبيرة من افراد المجتمع وسيتم إقامة عدد من الورش واللقاءات التي سيعلن عنها في وقت لاحق .