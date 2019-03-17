33 مرشحاً لجائزه التميز بتعليم عسير

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ابها
اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير بالإنابة سعد الجوني ، أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة التعليم للتميز في دورتها العاشرة للعام الجاري .
وأوضحت مديرة مركز عسير للتميز فاطمة أبو ملحة ، أن الترشح شمل كلاً من : أحمد عطية الزهراني ، و رغد معيض آل فارس ، و معدية علي آل الطرقي ، و بندر عوضة القحطاني ، و ريما عبد العزيز العمري ، وحنان عوض القحطاني ، وهيا إبراهيم عواجي ، في فئة الطالب المتميز ، وأمل علي الأسمري ، وأمينة علي السرحاني ، وعلي بندر الريعان ، وفاطمة سعيد الأحمري ، و نجلاء عبود آل عجير ، في فئة المعلم المتميز ، ورحمة بلقاسم القرني ، و غادة عبدالله القرني ، و ليلى محمد آل شعثان ، في فئة المشرف التربوي المتميز ، وصالحة عبدالقادر الحفظي ، وعبدالله علي العمري ، و فوزية حسين الشهراني ، وفهد سعد آل حاتم ، ومعدية سعيد العواشز ، في فئة التميز المدرسي ، وسعيد محمد آل سويد ، وفريال خلف السراح ، في فئة التميز المؤسسي للمكاتب ، وعائشة محمد آل مبارك ، وعزيزة سعد الشهراني ، ونجاة إسحاق الشيخي ، في فئة الموظف الإداري المتميز ، وأحمد عائض آل مفرح ، وعبير محمد عسيري ، في فئة المبادرات والتجارب المتميزة ، و سليمى علي القرني ، وعلي فهد الزهرة ، و مريم عبده الخواجي ، وعبدالله علي آل غريس ، ونوال عبدالله آل سليمان ، في فئة الخدمات التعليمية ، والدكتور عبدالرحمن محمد فصيل ، في فئة رائد التعليم .
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