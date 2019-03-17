“جراح دافئة” جديد الكاتبه ” تهاني الحضرمي”

صحيفة الخليج الالكترونية صدر عن دار تكوين للنشر الإصدار الثالث للكاتبة تهاني سعيد الحضرمي بعنوان جراح دافئة بعد أن الإصدار الأول بين نفسي ونفسي والثاني بداية السعادة ويأتي جراح دافئة حيث يضم ٤١ نصاً بين الخواطر والنثر ويشترك الكتاب في معرض الرياض الدولي في جناح A25 بدار تكوين للنشر

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