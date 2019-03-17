عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون #المسجد_الأقصى

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الخليج - واس
اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن سبعة وستين مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى وعبر مجموعات متتالية، واستمعوا لشروح حول المعبد والهيكل المزعوم، وقاموا بجولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.
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