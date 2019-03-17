إطلاق منصة “بناء” لتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة

صحيفة الخليج الالكترونية

أطلق وزير الإسكان ماجد الحقيل، بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد عبدالله القصبي، اليوم الأحد، منصة “بناء”، لتوفير مزيد من الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.

وأكد الحقيل أن تدشين منصة “بناء” يأتي كخيار إضافي ضمن مجموعة من الخيارات لتوفير المزيد من الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.

من جهته، قال وزير التجارة والاستثمار إن منصة “بناء” تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد والبناء الاستفادة من فرص تنفيذ أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية، بقيمة تتجاوز 3,5 مليار ريال.