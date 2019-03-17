اليمن.. محافظ تعز المحاصرة يصل إليها للمرة الأولى منذ تعيينه

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وصل نبيل شمسان، محافظ تعز (جنوب غربي اليمن) اليوم الأحد، إلى المحافظة المُحاصرة، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه قبل شهرين ونصف.

ومنذ أغسطس 2015، يحاصر مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تعز من الجهات الشرقية والشمالية والغربية، بينما يتنازعون السيطرة على الجهة الجنوبية مع القوات الحكومية‎.

وقال مدير الإعلام في المحافظة، نجيب قحطان، للأناضول، إن شمسان (ثالث محافظ لتعز منذ بدء الحرب) وصل تعز عبر المنفذ (الضباب) الوحيد الخاضع لسيطرة القوات الموالية للحكومة.

وتصاعدت دعوات محلية في تعز، خلال الفترة الأخيرة، تطالب بوصول شمسان إلى مدينة تعز، مركز المحافظة.

وأضاف قحطان أن المحافظ وعد باستكمال الحرب ضد الحوثيين حتى تحرير المناطق التي يسيطرون عليها في المحافظة، إضافة إلى تثبيت الأمن والاستقرار فيها.

وتابع أن شمسان شدد على أنه سيبدأ من حيث انتهى المحافظون السابقون، وأنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي أو فئة أو جماعة، ودعا كافة القوى إلى دعمه لإنجاز مهامه.

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وأصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أواخر ديسمبر الماضي، قرارًا بإقالة محافظ تعز آنذاك، أمين محمود، وتعيين شمسان محافظًا للمحافظة التي تتقاسم الحكومة والحوثيون السيطرة عليها.

ومنذ مارس2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على عدة محافظات في البلاد، بينها صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

وأدت الحرب المتواصلة إلى تردي الأوضاع المعيشية والصحية في اليمن، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.