دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تؤكد Reno يأتي بشاشة تشغل نسبة 93.1% من تصميم الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت Oppo تفاصيل جديدة مؤخراً حول هاتف Reno المنتظر من الشركة، حيث تؤكد على أن الشاشة تشغل نسبة 93.1% من تصميم الهاتف، كما أن الهاتف لا يضم ثقب في الشاشة.

تستعد شركة Oppo لإطلاق الإصدار الأول من خط إنتاجها الجديد Reno الذي يأتي لاحقاً بميزة تكبير حتى 10 مرات بأعلى وضوح وكفاءة، كما يضم شاشة Dynamic AMOLED من سامسونج.

وفي أحدث التفاصيل التشويقية حول مميزات الهاتف قبل الإعلان الرسمي، أشار أحد متحدثي شركة Oppo إلى أن هاتف Reno سيضم شاشة تشغل نسبة 93.1% من تصميم الهاتف، كما أكد على أن هذا الإصدار لا يضم تصميم ثقب الشاشة أو النتوء، أو أي قطع في الشاشة، كما يتميز الهاتف بإطارات نحيفة جداً.

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كما أكد المتحدث بإسم Oppo على أن الهاتف لا يحتوي على أي قطع أو ثقب أيضاً في الجهة الخلفية، لكن دون الكشف عن تفاصيل واضحة عن مواصفات التصميم الجديد، لذا في النهاية علينا أن نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف بشكل أوضح على تقنية وتصميم هاتف Reno المرتقب.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تؤكد Reno يأتي بشاشة تشغل نسبة 93.1% من تصميم الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.