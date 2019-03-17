دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أشار تقرير لموقع Bloomberg عن خطة شركة بيع التجزئة الأمريكية وولمارت لإطلاق أجهزة لوحية تحت علامتها التجارية للأجهزة الالكترونية ONN، حيث تم تأكيد الخبر من قِبل متحدث باسم وولمارت، وتفيد المعلومات بأن تصنيع الأجهزة اللوحية تم بواسطة أحد الموردين الصينيين المتعاونين مع وولمارت وستعمل بنظام الأندرويد.

ومن المتوقع أن يتمتع تابلت وولمارت بسعر منافس في السوق أو يمكن اعتباره رخيص مقارنة مع آيباد برو بينما سيكون أعلى من سعر أجهزة أمازون اللوحية Fire HD 8 وFire HD 10 التي يبلغ سعرها 80 و150 دولار على التوالي؛ لكن المواصفات ستلعب هنا دوراً أساسياً مع العلم أن وولمارت تنوي استهداف شريحة العمرية الصغيرة بخط إنتاج التابلت هذا حسب ما أفاد المصدر.

فيما لم يشمل تقرير الموقع أي تسريبات حول مواصفات الأجهزة أو السعر الرسمي المرافق لها كما أن موعد الإطلاق لم يتم تحديده بعد؛ لكنه بات قريباً وفقاُ لحصول الشركة على تصريح من الهيئة الفيدرالية للاتصالات لأحد أجهزتها اللوحية مؤخراً ليبقى على وولمارت إثبات نفسها في هذا السوق بالجودة والكفاءة والسعر.

التدوينة وولمارت تخطط لإطلاق أجهزة لوحية رخيصة تحت علامتها التجارية ONN ظهرت أولاً على عالم التقنية.