شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الجزائر يبدأ محادثات تشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، الأحد، أن رئيس الوزراء المعين حديثا نور الدين بدوي بدأ محادثات لتشكيل حكومة جديدة، في خطوة تهدف إلى إرضاء المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودائرته المقربة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إن الحكومة الجديدة ستضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري".
ورفض الجزائريون الذين يتظاهرون منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع مبادرات بوتفليقة الذي تخلى عن قرار الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد 20 عاما في السلطة.
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