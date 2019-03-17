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الخرطوم وجوبا تتفقان على تبنى تقرير اللجنة الفنية لترسيم الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان، على تبني تقرير اللجنة الفنية لترسيم الحدود والخاص بالمناطق المتفق حولها، وذلك أثناء الاجتماع الثامن للمفوضية المشتركة لترسيم الحدود بين البلدين، الذي عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان، الدكتور معاذ أحمد تنقو، قوله: إن الجانبين اتفقا على تبني تقرير اللجنة الفنية لترسيم الحدود والخاص بالمناطق المتفق حولها.

 

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وأضاف أن المفوضية وجهت اللجنة المشتركة بإكمال ترتيباتها من أجل إعداد تقرير شامل عن تخطيط وترسيم الحدود بين الدولتين الشقيقتين في اجتماعها المقبل.

 

وأكد تنقو، أن الاجتماع عقد في جو من الأخوة، وتم التباحث في إطار ودي يعكس العلاقات الأخوية بين شعبي الدولتين الشقيقتين، وتم التأكيد على وحدة الشعبين وضرورة الإسراع بإكمال ترتيبات تبني تخطيط الحدود من أجل ال

 

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