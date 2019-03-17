إسرائيل تستعد لـ"اليوم الأسود"

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وسيقود غيرنيل مظاهرة الاحتجاج، في الوقت الذي سيناقش فيه المجلس مرة أخرى تبني قرارات مناهضة لإسرائيل. وذلك بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.
مسيرات العودة
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وتنوي العديد من المنظمات غير الحكومية الاحتجاج داخل القاعة وخارجها، ضد التوجه الأحادي الجانب للمجلس.
ومن بين الذين سيشاركون، رئيس التحرير السابق للمجلة الفرنسية "شارلي إيبدو"، فيليب فال، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، والمدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، دوري غولد، والدكتورة عينات ويلف، والعقيد البريطاني، ريتشارد كامب، وشخصيات أخرى.
وسيعقد المجلس يومين من المناقشات التي ستتعامل مع إسرائيل فقط. وفي قلب المناقشات، هناك اقتراح بتبني تقرير اللجنة التي فحصت الأحداث التي أطلقتها حماس على حدود قطاع غزة، يوم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
ووفقًا لموجز التقرير، لم يكن هناك أي مبرر لاستخدام الرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي لإيقاف الآلاف من "مسيرات العودة"، وينبغي تسليم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائمة بالإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب.
جولد ستون 2
في المجمل العام، سيتم تقديم سبعة تقارير ضد إسرائيل، مع تقرير آخر يعرض النتائج المتعلقة بالشركات والمصالح العاملة خارج الخط الأخضر (في المستوطنات).
© REUTERS / Brendan McDermid
وقالت هليل نوير، الأمينة العامة لمنظمة "UN WATCH": "نتوقع وصول 1000 شخص من جميع أنحاء أوروبا".
وقالت آن هرتسبرج، المستشارة القانونية لمعهد أبحاث المنظمات غير الحكومية NGO Monitor، التي ستظهر يوم الاثنين، أمام المجلس: "سنبلغ أعضاء اللجنة بالحقيقة حول الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان".
وقال مسؤول كبير في القدس: "إن هذا يمكن أن يتحول إلى حدث مهم، على غرار تقرير جولد ستون 2".
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