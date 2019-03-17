عمال في حقل غاز جزائري ينظمون احتجاجا محدودا

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بشركة "سوناطراك" الحكومية القول إن عمال في حقل حاسي الرمل الجزائري للغاز ينظمون احتجاجا محدودا دون تأثر الإنتاج.

وأضاف منير صخري، مدير إدارة الاتصالات بشركة سوناطراك، "الإنتاج في حاسي مسعود وحاسي الرمل لا يزال يتدفق كالمعتاد"، مؤكدا أنه كانت هناك "بعض الاحتجاجات المحدودة التي لم تؤثر على نشاطنا".

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، مظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن، قبل أيام، عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأمر بتأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل/ نيسان 2019.

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ووجه الرئيس الجزائري بتعيين نور الدين بدوي، في منصب رئيس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه، الاثنين 11 مارس/ آذار، كما قرر إنهاء مهام الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات.

وشارك مئات الآلاف من المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائر، أول من أمس الجمعة، في أكبر الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ بدايتها الشهر الماضي.

وقالت الشرطة الجزائرية إن 75 محتجا اعتقلوا وأصيب 11 شرطيا بجروح طفيفة في احتجاجات العاصمة الجمعة.