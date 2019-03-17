شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معرضاً لتوعية المستهلكين في مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أقامت وزارة التجارة والاستثمار، 13 معرضاً توعوياً في جميع مناطق المملكة، احتفاءً باليوم العالمي للمستهلك، الذي يوافق يوم الـ15 من شهر مارس من كل عام، وذلك ضمن مبادرة “اعرف حقك” التي تستهدف تعريف المستهلك بحقوقه.

وتضمنت المعارض الـ13 التي أقيمت بالتزامن على مدى ثلاثة أيام (الخميس والجمعة والسبت الماضي)، وقارب عدد زوارها 100 ألف زائر، عدة رسائل توعوية بهدف تعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، وإعلاء شأن الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من الخداع والغش والتباين في الأسعار.

واستحوذت الوسوم التعريفية بحقوق المستهلك على اهتمام الزوار الذين فضلوا التقاط الصور التذكارية معها، وتضمنت عبارات الحملة التوعوية (اعرف حقك) وهي العنوان الرئيسي للحملة الذي تندرج تحته عدة رسائل توعوية بحقوق المستهلك، مثل حملة (خذ الباقي) لتعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند الشراء.

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وحملة (ضمانك سنتين) للتأكيد على أن ضمان الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المتاجر والأسواق لا يقل عن سنتين، وفي حال كان أقل من ذلك تعد مخالفة، كما أبدى الزوار تفاعلاً كبيراً مع الركن التوعوي الخاص بحقوق المستهلك في قطاع الذهب والمجوهرات، وكذلك الركن الخاص بالشراء من المواقع الإلكترونية.

كما اشتملت المعارض على عرض لبعض فصول دليل حقوق المستهلك، وتوزيع نسخ من الدليل على الزوار.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أطلقت دليل حقوق المستهلك، الذي يعد المرجع الشامل لكل حقوق وواجبات المستهلكين، حيث تقدم الوزارة عبر الدليل الموحد أكثر من 50 حقاً عبر 6 فصول؛ حيث احتوى الفصل الأول على الحقوق العامة للمستهلك فيما يخص البيانات التجارية لكل السلع والمنتجات.

وشمل الفصل الثاني قطاع السلع المعمرة حيث بين أنظمة شراء السلع الجديدة من أجهزة كهربائية ومركبات، والصيانة، وقطع الغيار، والحقوق الأخرى المتعلقة بهذه النوعية من السلع، ويركز الفصل الثالث على الحقوق العامة للاستبدال والاسترجاع.

فيما احتوى الفصل الرابع على توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية، أما الفصل الخامس فيغطي حقوق المستهلك فيما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية، ويلقي الفصل السادس الضوء على آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين للأنظمة، وجاء إطلاق هذا الدليل تزامناً مع اليوم العالمي لحماية المستهلك لعام 2018.

يشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تتفاعل بشكل دائم مع المستهلك وتوعي بحقوقه عبر كافة القنوات الإعلامية والفعاليات الميدانية التي تشارك فيها والحملات الرقابية التي تنفذها، وخصصت مركزاً في الوزارة لاستقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين على الرقم (1900)، إضافة إلى تطبيق “بلاغ تجاري”، فيما يُمكن الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت من التواصل وتقديم الشكاوى ومتابعة كافة الحملات التوعوية.