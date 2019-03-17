انت الان تتابع صحف سعودية: إرهابي نيوزيلندا زار تركيا مرارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت عن توسيع الميليشيات الحوثية من تهديداتها وتباهت بقدرتها على شن هجمات ضد الرياض وأبو ظبي وأنها تمتلك الصواريخ والتقنيات لتنفيذ ذلك

لا تزال تداعيات المجزرة التي شهدتها نيوزيلندا تتصدر عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما طالعتنا الصحف على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتنوعت مانشيتات الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. صحيفة "الوطن" ذكرت أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا وأسفر عن استشهاد 50 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، حمل ردود فعل على المستوى العالمي في مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو وتفاعل بعض المعالم الدولية مع الحدث مثل برج إيفل ودار الأوبرا في سيدني.

ومن أبرز اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع ردود الفعل من أشخاص يحملون جنسيات أوروبية ونيوزيلندية وأمريكية وغيرها، حيث تضامن البعض منهم بطريقته الخاصة، وعبر عن رفضه لمثل هذه الجريمة الشنيعة وتعاطفه مع ذوي الشهداء ورفض الأعمال الإرهابية التي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأديان أو ثقافات الشعوب المختلفة. وتحت

ومن أبرز اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع ردود الفعل من أشخاص يحملون جنسيات أوروبية ونيوزيلندية وأمريكية وغيرها، حيث تضامن البعض منهم بطريقته الخاصة، وعبر عن رفضه لمثل هذه الجريمة الشنيعة وتعاطفه مع ذوي الشهداء ورفض الأعمال الإرهابية التي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأديان أو ثقافات الشعوب المختلفة.



وتحت عنوان "مدينة الحزن تستعد لدفن ضحايا مجزرة المسجدين" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بينما مثُل الإرهابي الأسترالي برينتون تارنت (28 عاما) الذي نفذ الجمعة الماضية مجزرة المسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا أمام المحكمة أمس ليواجه تهمة القتل، خيم الحزن على المدينة التي وصفها سكانها بـ"مدينة الحزن"، بينما بدأ أبناء الجالية المسلمة المصدومة حفر قبور الضحايا الـ49.

والتزم مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني، وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصا أبيض يلبسه المعتقلون، الصمت وهو يستمع إلى التهمة الموجهة إليه على أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 5 أبريل.



وتوافد أشخاص من كل القطاعات في نيوزيلندا أمس إلى الحواجز التي أقامتها الشرطة في محيط مسجد النور؛ حيث سقط أكبر عدد من الضحايا، للتعبير عن احترامهم وإظهار تضامنهم مع الجالية المسلمة. ووصلت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن والتقت الناجين وذوي الضحايا.

وكشفت "الشرق الأوسط" أن مسؤولا تركيا رفيعا أعلن أن منفذ الاعتداء الإرهابي على المسجدين أجرى رحلات عدة إلى تركيا، حيث فتحت السلطات تحقيقا لتتبع أنشطته واتصالاته.

وأوضح المسؤول أن الإرهابي، وهو أسترالي سافر إلى تركيا مرارا وقضى وقتا طويلا في البلاد، دون أن يقدم تفاصيل عن تواتر تلك الزيارات أو مدتها أو تاريخها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، قوله: "نعتقد أن المشتبه به تمكن من زيارة دول أخرى انطلاقا من تركيا في أوروبا وآسيا وإفريقيا. نحن نحقق في تحركات المشتبه به واتصالاته داخل البلاد".



وفي افتتاحيتها تحت عنوان "الكراهية تغذي الإرهاب"، أفادت صحيفة "عكاظ" أنه بينما خيم الحزن على نيوزيلندا أمس السبت إثر هجوم إرهابي على مسجدين، كشفت المذبحة المروعة، التي نفذها أسترالي ينتمي إلى اليمين المتطرف ويبغض المهاجرين ويعتبرهم محتلين، أن خطابات العنصرية والكراهية هي التي تغذي الإرهاب، وهو ما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تحميل المجتمع الدولي مسؤولية مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش والتسامح بين الشعوب. كما دعت المملكة الحكومات إلى اعتماد خطابات وسياسات متوازنة تسهم في دمج المسلمين في مجتمعات هذه الدول.



وبالانتقال إلى فرنسا، وتحت عنوان "صدامات ونهب خلال احتجاجات للسترات الصفراء في باريس"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن اليوم الثامن عشر من تظاهرات حركة "السترات الصفراء" شهد صدامات ونهبًا في جادة الشانزليزيه في باريس، بينما استخدمت الشرطة الفرنسية غازا مسيلا للدموع وخراطيم مياه واعتقلت عشرات من المحتجين.

ورشق محتجون شرطة مكافحة الشغب بحجارة، في ظلّ غاز مسيّل للدموع أمام قوس النصر في العاصمة، علما بأنه تعرّض لتخريب في ذروة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي.



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ونهب مشاغبون متاجر في جادة الشانزليزيه، كما أُشعلت نار في شوارع قريبة وتصاعدت ألسنة اللهب من سيارة.

وبحسب مشاهد بثها الإعلام، حاول محتجون مهاجمة شاحنة للدرك في حين أقام آخرون حواجز على الجادة، إذ تجمع آلاف "السترات الصفراء" منذ الصباح. وأكد شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وأوقفت الشرطة 31 شخصا.



ووعد مسؤولون عن هذا التحرك بـ"تجديد التعبئة" رغبة منهم في إثبات عزيمتهم بعد 4 أشهر على إطلاقه.

ووعد ماكسيم نيكول المسؤول الآخر في "السترات الصفراء" بيوم "لا ينسى" بنهاية أسبوع يعد الأكثر أهمية منذ بدء التحرك.

يأتي هذا اليوم الجديد من التظاهرات بعد نقاشات نظمت في كل أنحاء فرنسا بمبادرة من السلطات. وترغب الحكومة بذلك في ضبط مشاعر الغضب وتقديم مقترحات في حين يشهد عدد المتظاهرين تراجعا مستمرا في الأسابيع الأخيرة.

وبالانتقال إلى شأن آخر وتحت عنوان "الحوثيون يهددون باستهداف الرياض وأبو ظبي"، كشفت "الشرق الأوسط" أن الميليشيات الحوثية وسعت أمس، تهديداتها وتباهت بقدرتها على شن هجمات ضد الرياض وأبو ظبي وأنها تمتلك الصواريخ والتقنيات لتنفيذ ذلك، كما اعترفت بارتكاب 17 هجوما إرهابيا في البحر الأحمر خلال السنوات الأربع الأخيرة.



وقال المتحدث باسم الانقلابيين الحوثيين يحيى سريع في مؤتمر صحفي في صنعاء: "أصبح لدينا صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للمملكة"، مضيفا أن "دخول سلاح الجو المسير (درون) في المعركة عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية".

وأشار إلى أن "الأهداف المشروعة لقواتنا تمتد إلى الرياض وأبو ظبي". وقال: "لقد تم إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية، وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلاً".

تناولت "الحياة" الشأن السوري تحت عنوان "اشتباكات متقطعة في آخر جيب لـ"داعش" في شرق سوريا"، حيث أوضحت أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خاضت السبت اشتباكات ضد تنظيم "داعش" في شرق سوريا، غداة شنّه ثلاث هجمات انتحارية استهدفت تجمعات للخارجين من آخر جيب له داخل بلدة الباغوز.



وتحاول هذه الفصائل الكردية والعربية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن التي تحاصر التنظيم منذ شهر في بقعة محدودة في الباغوز، كسر دفاعات مقاتليه الذين على رغم القصف والغارات ما زالوا يشنّون هجمات انتحارية ويتشبثون بالقتال حتى الرمق الأخير.