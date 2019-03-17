مقتل جنديين إسرائيليين في عملية طعن بالضفة الغربية

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حادث الطعن
قتل اليوم الأحد، جنديين إسرائيليين، وأصيب آخرون بجروح حرجة في عملية طعن وإطلاق نار قرب مستوطنة «أرئيل» وسط الضفة الغربية، وأعلنت مصادر إسرائيلية في بداية الأمر إصابة 3 مستوطنين بجروح خطيرة إحداها حرجة قبل الإعلان الرسمي عن مقتل اثنين من الجنود، وقال «راديو إسرائيل»، إن مسلحين يشتبه في أنهما فلسطينيان فتحا النار عند تقاطع قرب مستوطنة أرييل ولاذا بالفرار، فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن شابا فلسطيناً وصل إلى مفترق أرئيل، ثم قام بطعن جندي واستولى على سيارته وعلى سلاحه، ثم توجه إلى مكان آخر وقام بإطلاق النار تجاه عدد من الجنود.
وأضافت المصادر، أن المهاجم بعد ذلك توجه الى مفترق بركان، وقام بإطلاق النار تجاه عدد من الجنود، ومن ثم انسحب من المكان، وفقًا لما ذكرته إرم نيوز. وأصيبت مستوطنة إسرائيلية، في وقت سابق، بجروح طفيفة بعد تعرضها لعملية طعن، أمام موقف للحافلات في مستوطنة «أرمون هنتسيف» المقامة على أراضي جبل المكبر
وأضافت المصادر، أن المهاجم بعد ذلك توجه الى مفترق بركان، وقام بإطلاق النار تجاه عدد من الجنود، ومن ثم انسحب من المكان، وفقًا لما ذكرته إرم نيوز.
وأصيبت مستوطنة إسرائيلية، في وقت سابق، بجروح طفيفة بعد تعرضها لعملية طعن، أمام موقف للحافلات في مستوطنة «أرمون هنتسيف» المقامة على أراضي جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة.
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن المستوطنة تبلغ من العمر« 15 عاما»، وادعت أنها تعرضت للطعن من قبل شخص عربي تمكن من الفرار بعد طعنها.
وقامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بنصب الحواجز العسكرية في محيط مستوطنة «أرمون هنتسيف»، وقالت إنها تفحص خلفية حادث طعن المستوطنة للقبض على المنفذ.
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