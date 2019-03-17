انت الان تتابع مقتل جنديين إسرائيليين في عملية طعن بالضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حادث الطعن

قتل اليوم الأحد، جنديين إسرائيليين، وأصيب آخرون بجروح حرجة في عملية طعن وإطلاق نار قرب مستوطنة «أرئيل» وسط الضفة الغربية، وأعلنت مصادر إسرائيلية في بداية الأمر إصابة 3 مستوطنين بجروح خطيرة إحداها حرجة قبل الإعلان الرسمي عن مقتل اثنين من الجنود، وقال «راديو إسرائيل»، إن مسلحين يشتبه في أنهما فلسطينيان فتحا النار عند تقاطع قرب مستوطنة أرييل ولاذا بالفرار، فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن شابا فلسطيناً وصل إلى مفترق أرئيل، ثم قام بطعن جندي واستولى على سيارته وعلى سلاحه، ثم توجه إلى مكان آخر وقام بإطلاق النار تجاه عدد من الجنود.

وأضافت المصادر، أن المهاجم بعد ذلك توجه الى مفترق بركان، وقام بإطلاق النار تجاه عدد من الجنود، ومن ثم انسحب من المكان، وفقًا لما ذكرته إرم نيوز. وأصيبت مستوطنة إسرائيلية، في وقت سابق، بجروح طفيفة بعد تعرضها لعملية طعن، أمام موقف للحافلات في مستوطنة «أرمون هنتسيف» المقامة على أراضي جبل المكبر