دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أطلقت مايكروسوفت تحديث جديد لنظام التشغيل ويندوز 10 متاح لتجربته الآن، ومعه أعلنت عن إتاحة إضافة خاصة بمتصفحي كروم و فايرفوكس تقدم خدمة الحماية Defender.

الإضافة متاحة الآن للمستخدمين المجربين وقريباً ستتوفر للجميع وتعمل على المتصفحين المذكورين بنفس طريقة عملها عبر متصفح إيدج. وتقوم الإضافة على فحص روابط صفحات الويب التي يتم الدخول إليها وإن عثرت على رابط لموقع غير موثوق فإنها ستفتحه عبر نسخة خاصة من متصفح إيدج بطريقة الصندوق الرملي sandboxed الذي يتيح عزله عن باقي مكونات نظام التشغيل لمنع انتشار الفيروسات.

تظهر للإضافة أيقونة خاصة يمكن الوصول إليها من خلالها، كما يمكن استدعاء الإضافة للدخول إلى رابط صفحة ويب معين مشكوك به.

إن كنت مستعجلاً لتجربة الإضافة يمكنك استخدامها مع الإصدار رقم 1803 أو أعلى من ويندوز 10 وستحتاج لنسخة برو أو نسخة الشركات وبعد تحميلها من الروابط التالية بحسب متصفحك المطلوب.

التدوينة مايكروسوفت تطلق إضافة الحماية Defender لكروم وفايرفوكس ظهرت أولاً على عالم التقنية.