سبوتيفاي ترد على بيان آبل وتعتبرها “محتكرة”

الحرب الكلامية بين شركتي آبل وسبوتيفاي تتصاعد بعد أن ردت الأخيرة على بيان الأولى لاسيما بعد أن وصفتها بـ “المحتكرة”.

وفي بيان جديد قالت سبوتيفاي أن كل شركة متحكرة ستدافع عن نفسها بأنها لم ترتكب أي خطأ وستجادل أنها تهتم بتلبية مصالح الزبائن والمنافسين، وأكدت أن سياسات آبل تضر بالزبائن وذلك من خلال اعتقاد آبل أن مشتركي سبوتيفاي على نظام التشغيل iOS هم زبائنها وليس زبائن سبوتيفاي وهذا هو أساس المشكلة مع آبل.

وكانت سبوتيفاي قد تقدمت بشكوى للإتحاد الأوروبي بسبب ممارسات آبل غير العادلة في متجرها، وتعبر سبوتيفاي عن استيائها من نسبة 30% التي تقتطعها من إيرادات المطورين عبر بيع التطبيقات أو الاشتراكات من خلال المتجر.

وترى سبوتيفاي أن واقع الحال سيعطي خدمة آبل الموسيقية أفضلية غير عادلة في السوق لأنها ستضطر لرفع سعر خدمتها لتعويض النسبة المقتطعة وهو ما يجعلها أغلى من سعر الاشتراك في خدمة آبل الموسيقية.

ومن جهتها ردت آبل على شكوى سبوتيفاي معتبرة أنها تريد كل مزايا التطبيق المجاني بدون أن تقدم خدمتها مجاناً، كما أنها تخفض حصتها إلى 15% من الاشتراكات بعد السنة الأولى، بالإضافة إلى أن عدد قليل من المشتركين ينضم للخدمة المدفوعة عبر متجر تطبيقات آبل.

وتعمل المفوضية الأوروبية على البحث والتحقيق في الشكوى التي تقدمت بها سبوتيفاي لتحديد ما الإجراء التالي الذي يمكن أن تتخذه في قضية قد تطول ويكون لها تبعات كبيرة تسري على كافة الخدمات الأخرى التي يتم تقاضي رسوم اشتراكاتها من رصيد متجر تطبيقات آبل.

