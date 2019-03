آسوس ستطلق نظام Android Pie لثلاثة هواتف ذكية بحلول 15 إبريل

دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

قامت شركة آسوس بإطلاق الإصدار التجريبي من Android Pie لهاتفي ZenFone Max Pro M1 و M2 خلال الشهر الماضي، والآن، أكدت الشركة أنها ستطلق الإصدار النهائي من هذا النظام لهذه الهواتف الذكية بحلول 15 إبريل.

وعلاوة على ذلك، سيحصل ZenFone Max M2 أيضًا على الإصدار النهائي من Android Pie بحلول 15 إبريل.

لقد تم إطلاق هذه الهواتف الثلاثة في العام الماضي مع نظام Android Oreo 8.1، إذ وصل ZenFone Max Pro M1 في شهر إبريل، في حين وصل الهاتفان الآخران في شهر ديسمبر.

وإذا كنت تمتلك ZenFone Max Pro M1 أو M2 وترغب في الحصول على الإصدار التجريبي من Android Pie في الوقت الحالي

