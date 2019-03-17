هذا الموضوع آسوس ستطلق نظام Android Pie لثلاثة هواتف ذكية بحلول 15 إبريل ظهر على التقنية بلا حدود.
قامت شركة آسوس بإطلاق الإصدار التجريبي من Android Pie لهاتفي ZenFone Max Pro M1 و M2 خلال الشهر الماضي، والآن، أكدت الشركة أنها ستطلق الإصدار النهائي من هذا النظام لهذه الهواتف الذكية بحلول 15 إبريل.
وعلاوة على ذلك، سيحصل ZenFone Max M2 أيضًا على الإصدار النهائي من Android Pie بحلول 15 إبريل.
لقد تم إطلاق هذه الهواتف الثلاثة في العام الماضي مع نظام Android Oreo 8.1، إذ وصل ZenFone Max Pro M1 في شهر إبريل، في حين وصل الهاتفان الآخران في شهر ديسمبر.
وإذا كنت تمتلك ZenFone Max Pro M1 أو M2 وترغب في الحصول على الإصدار التجريبي من Android Pie في الوقت الحالي، يمكنك التوجه إلى هذا
لمعرفة كافة التفاصيل.
Dear Zenfone family, the Android Pie is almost ready now. Watch the video to know more.
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Zenfone Max Pro M1 - https://t.co/M2QHjSczrY
Zenfone Max Pro M2 - https://t.co/a0jz1r69Lf pic.twitter.com/i1SZtHOYYL
Advertisements— ASUS India (@ASUSIndia) March 16, 2019
جدير بالذكر أن آسوس قامت بنشر قائمة في الشهر الماضي والتي حددت فيها أسماء الهواتف الذكية التي سيصل إليها دعم Android Pie، يمكنك معرفة هذه الهواتف عبر هذا الرابط.
المصدر
هذا الموضوع آسوس ستطلق نظام Android Pie لثلاثة هواتف ذكية بحلول 15 إبريل ظهر على التقنية بلا حدود.
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