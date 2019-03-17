دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مواصفات مميزة.. جوجل تكشف عن النسخة التجريبية لأندرويد Q

كشفت جوجل أخيرا عن النسخة التجريبية لأحدث إصداراتها من نظام تشغيل أندرويد، المعروف باسم أندرويد Q، حيث بات من الواضح تمتع هذا النظام الحديث بكم من المميزات، التي ستسمح بوجود نسخة أكثر كفاءة وجودة، مثلما نشير الآن عبر أبرز تحديثات أندرويد Q المعلنة مؤخرا.

توقيت تحديد المواقع

أوضحت جوجل عبر مدونة رسمية، عن إتاحة أندرويد Q فرصة تحديد اختيار واحد بين ثلاث بالنسبة للمستخدمين، إما ترك التطبيقات تحدد موقع المستخدم، أو أن تحدد الموقع في حال استخدام التطبيق فقط، أو ألا تحدد موقع المستخدم من الأساس، وهو الأمر المختلف عن النسخ الحالية من أندرويد، والتي تخير المستخدم بين شيئين فقط، إما إتاحة خدمة تحديد المواقع أو لا.

دعم الهواتف القابلة للطي

يعمل أندرويد Q على دعم الهواتف الذكية الحديثة، والقابلة للطي تحديدا، مثل هاتفي سامسونج جالاكسي وهواوي Mate X، المنتظر نزولهما للأسواق في الفترة المقبلة، حيث تحتاج تلك النوعية من الهواتف نظام تشغيل مختلف، يبدو أن أندرويد Q سيكون الخيار الأمثل لها.

تحديد الاعدادات المثالية لكل تطبيق

بإمكان أندرويد Q، أن يكشف نموذج إعدادات مصغر، يسمح بتوجيه المستخدم لإعدادات الهاتف المثلى لكل تطبيق، بدلا من البحث بداخل قائمة اعدادات الهاتف متعددة التفاصيل، مثلا عند استخدام كروم، يكشف لك جوجل قائمة إعدادات بسيطة، تتكون فقط من الواي فاي، انترنت الهاتف، وضع الطيران، وكل إعدادات الهاتف المتوافقة مع كروم فحسب، من أجل تسهيل المهمة على المستخدمين.

واي فاي أفضل لتطبيقات الألعاب ومكالمات الفيديو

يصبح الواي فاي أكثر تكيفا مع أندرويد Q، مع تغير إعدادات الواي فاي وفقا للتطبيق المستخدم، حيث ينخفض وقت الاستجابة تلقائيا، عند استخدام تطبيقات الرسائل الصوتية أو المرئية، مثلما الحال عند استعمال واتساب أو جوجل فويس، لجعل المحادثة تتم بطريقة سهلة وشبيهة بما يحدث في المكالمات الهاتفية العادية، وهو ما سيطبق أيضا عند ممارسة الألعاب الإلكترونية التي تتطلب وجود أكثر من لاعب واحد، مثل لعبة Fortnite.

التقاط الصور بنظام portrait mode

يعطي أندرويد Q الصلاحية لمصممي التطبيقات، من أجل صورة العمق الديناميكي، والتي تستخدمها تطبيقات الصور للقطات التصوير الرأسي portrait mode، ما يعني إمكانية استخدام أي تطبيق صور لالتقاط تلك النوعية الخاصة من اللقطات، دون الحاجة لاستخدام كاميرا الهاتف الأندرويد على وجه الخصوص.

بث فيديو أكثر سرعة

يدعم اندرويد Q نظام بث فيديوهات يطلق عليه AV1، حيث يحتاج إلى 30% أو 40% أقل من سرعة الانترنت العادية، من أجل بث الفيديوهات بالشكل المطلوب، وبالسرعة الأفضل.

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تشغيل أسرع للتطبيقات

لن تحتاج لأي وقت من أجل فتح تطبيقات هاتفك، بالاعتماد على نظام تشغيل أندرويد Q، الذي يترقب أغلب المستخدمين إصداره الرسمي بفارغ الصبر، بعد تبين مواصفاته المذهلة عبر الوضع التجريبي لهذا النظام التشغيلي المميز من أندرويد.

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