شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الـ10 من جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم 9 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي فهد الشعلة انطلاق النسخة العاشرة من جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته فى 9 أبريل المقبل، تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح.

وقال الشعلة - فى تصريح- "إن الكويت كانت ومازالت تؤدي دورا رياديا كدولة راعية لشؤون القرآن الكريم من خلال تنظيم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، والتى كانت أهم أهدافها الريادة والتميز في الارتقاء والاهتمام بحفظة القرآن الكريم والقائمين عليه من الأفراد أو المؤسسات، سواء كانوا داخل الكويت أو خارجها".

وأضاف أن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته تهدف إلى تعريف الأمة الإسلامية والعربية بالقراءات القرآنية، وإبراز دور أئمة القراءات وعلوم القرآن المحققين، وترغيب الأجيال المسلمة من حفظة كتاب الله في دراسة علم القراءات وإبراز المجيدين من القراء المتقنين.