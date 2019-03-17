وزير الخارجية النيوزلندي يطمئن نظيره الأردني على جرحى بلاده

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

طمأن وزير الخارجية النيوزلندي وينستون بيترز، نظيره الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده تقدم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى الأردنيين، ممن أصيبوا في مجزرة "المسجدين" بمدينة كرايست تشيرش، قبل يومين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بيترز، مع الصفدي، حسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

ووفق البيان، أشار بيترز، إلى أن الجرحى الأردنيين يتلقون العلاج اللازم والعناية الكاملة في المستشفيات النيوزلندية، كما قدم "أحر التعازي" للأردن في الضحايا الأربعة الأردنيين ممن قضوا في المجزرة.

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وأضاف بيترز، أن بلاده "ستحقق في هذه الجريمة الإرهابية، وستتخذ كل الإجراءات القضائية اللازمة بشفافية ووضوح وسرعة".

ولفت البيان، إلى أن الصفدي، قدم بدوره تعازيه في ضحايا المجزرة، وطلب من نظيره النيوزلندي إبقاء الأردن في صورة التحقيق والإجراءات القضائية بحق المتهمين في ارتكاب المجزرة.

والجمعة، شهدت كرايست تشيرش النيوزيلندية، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دموي خلف أكثر من 50 قتيلا، بحسب محصلة أولية غير رسمية.

ووفق ما أعلنه الأردن، خلف الهجوم سقوط 4 ضحايا من مواطنيه، والعديد من المصابين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.