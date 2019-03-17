"حماس" و"الجهاد": إطلاق النار بالضفة رد على الجرائم الإسرائيلية

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365



اعتبرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، الأحد، عملية إطلاق النار التي وقعت وسط الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل إسرائيلي واحد على الأقل، أنها تأتي ردا على "الجرائم الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين.

وقالت حركة "حماس"، في بيان "نبارك العملية البطولية التي وقعت اليوم بالضفة الغربية، والتي تأتي ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وما يجري في القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات بحق المصلين".



وأضاف البيان، "هذه العملية تؤكد أن خيار المقاومة بأشكالها كافة هو الخيار الأقوى والأنجح لردع الاحتلال وإفشال مخططاته".



من جانبه، وصف المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، داوود شهاب، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، العملية بأنها "بطولية وتأتي ردا على الجرائم الإسرائيلية".



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وقال شهاب، "نبارك العملية التي تصحح اتجاه البوصلة، وتنقل المعركة لميدانها الطبيعي والحقيقي".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، عن خدمات الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) أن مستوطنا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخران أحدهما في حالة حرجة جدا، والآخر خطيرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنتي "أرئيل" و"جيتاي"، وسط الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن فلسطينيين اثنين، نفذا العملية قرب مستوطنة "أرئيل"، وانسحبا من المكان في مركبة، باتجاه مستوطنة "جيتاي"، حيث أطلقا النار مرة أخرى قبل فرارهما.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه تجري عمليات مطاردة للعثور على منفذي العملية، في محيط قرية بروقين، في محافظة سلفيت، القريبة من المستوطنتين.

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