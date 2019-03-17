بارزاني: الإقليم مقبل على تزايد عدد السياحة الوافدة

أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365



أكد رئيس حكومة إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، الأحد، أن الإقليم مقبل على استقبال اعداد كبيرة من السياح.



وقال بارزاني في كلمة له خلال افتتاح أعمال معرض الشرق الأوسط للسياحة في مدينة أربيل عاصمة الإقليم، تابعته الخليج 365، إن "الإقليم أرض ملائمة ومادة خام ممتازة للسياحة، يمكن استثماره أكثر بكثير مما هو عليه الآن".



وأضاف أن "الحكومة تعتزم إنشاء خطة محكمة وجيدة في قطاع السياحة، من حيث التنظيم وتهيئة الأرضية المناسبة لتقديم أفضل الخدمات".

تأتي توقعات "بارزاني" المتفائلة، بعد حل معظم الخلافات بين الحكومة العراقية والإقليم، واستئناف الرحلات الجوية، وتحسن الأوضاع الاقتصادية في الإقليم.

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وجدد دعوته للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب والمحليين، للعمل والاستثمار في قطاع السياحة بالإقليم.



وتظهر بيانات الهيئة العامة للسياحة في الإقليم، أن 234 ألف سائح زاروا الإقليم في مارس/ آذار 2018.

وبدأ معرض الشرق الأوسط للسياحة (ميتيكس)، الأحد، أعماله في مدينة أربيل، بمشاركة العشرات من الشركات المحلية والأجنبية.

ويعد معرض ميتيكس فرصة لتعريف الشركات بإقليم الشمال وزيادة الاستثمار فيه، حيث تشارك فيه 250 شركة من 20 دولة، لعرض نتاجاتها وعروضها.

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