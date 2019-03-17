تعرف على أهم مميزاته.. #حساب_المواطن يطلق تطبيقاً للبرنامج على الهواتف الذكية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن عن إطلاق تطبيق للبرنامج للتحميل على الهواتف الذكية، وذلك في إطار الجهود للتسهيل على المستفيدين.

وأكد البرنامج أن التطبيق يمكن المستفيدين من تصفح المعلومات وتفاصيل الدفعات بكل سهولة ويسر، لافتا إلى أنه متاح لكافة الأجهزة بنظامي “أندرويد” أو “آي أو إس”.

وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني إلى أن التطبيق يتيح 4 خدمات، هي: تفاصيل الدفعات المالية، ودارسة حالة الأهلية والاعتراضات، ومعلومات وتفاصيل الطلب، وبيانات المستفيد.

وأفاد أنه يمكن للمستفيدين استخدام التطبيق وتنزيله عبر هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام “آي أو إس” عبر هذا الرابط: https://goo.gl/bbvNhR ، كما يمكن لمستخدمي نظام الأندرويد تنزيل التطبيق من خلال الرابط الآتي: https://goo.gl/wmRwA2 .