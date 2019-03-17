مقتل 16 جنديًا إثر هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية في #مالي

الخليج - رويترز

قال مسؤولان في مالي، اليوم الأحد، إن مسلحين هاجموا قاعدة عسكرية الليلة الماضية وسيطروا عليها لبعض الوقت وقتلوا ما لا يقل عن 16 جنديا ودمروا خمس سيارات في منطقة موبتي بوسط البلاد.

وأوضح يوسف كوليبالي رئيس بلدية “كاريري” وهي أقرب بلدة لموقع الهجوم، أن القاعدة العسكرية تقع في قرية ديورا وسبق أن شن إرهابيون على صلة بتنظيم القاعدة هجمات في وسط مالي.