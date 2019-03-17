شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يكشف موقف المطلقات و«التابعين» من الدعم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد برنامج حساب المواطن أحقية المرأة المطلقة في التسجيل للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج وإضافة التابعين إن وجدوا، مع إرفاق المستندات المطلوبة، وهي: (صك ولاية أو إثبات احتضان).
وفي سياق رده على استفسارات المستفيدين، أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يتم الإفصاح عن دخل «التأهيل الشامل» عند إدخال البيانات، كما لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل لدى المستفيد.
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