انت الان تتابع مصرع 25 حوثيا في عملية عسكرية للجيش اليمني غربي تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الحوثيون

قُتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، خلال عملية عسكرية للجيش اليمني غربي تعز جنوب غرب اليمن. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصدر عسكري قوله إن وحدات من ألوية العمالقة وقوات اللواء 20 مسنودة، من قوات التحالف العربي نفذت عملية تطهير لوادي المقصب وجبل المثهبة والتباب الحمر، من جيوب المليشيا الحوثية. وأسفرت العملية وفقًا للمصدر عن مصرع 25 من المليشيا بينهم 3 من قيادات لا تزال جثثهم ملقاة في مواقع المواجهات، فيما لاذ الباقون بالفرار.

من جهة أخرى، أفشلت قوات المقاومة المشتركة، السبت، محاولة تسلل لعناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى مواقعها، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.وقالت مصادر في القوات المشتركة، إن ميليشيات الحوثي دفعت خلال الساعات الماضية بالعشرات من عناصرها، لمحاولة التسلل من محيط سوق الحلقة و دوار

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