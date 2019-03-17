حماس تختطف مدير الإذاعة والتلفزيون في غزة من منزله

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حركة حماس - أرشيف
أفادت وكالة الأنباء "الفلسطينية" في نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، بأن حركة حماس اختطفت رأفت القدرة، مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، في قطاع غزة من منزله. وأدانت الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطيني، اختطاف حركة حماس مدير عام الهيئة العامة في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة من منزله في غزة، واصفة الجريمة بأنها "عمل من أعمال العصابات المنظمة وتجاوز لكل الخطوط الحمر". وطالبت الهيئة في بيان لها، مساء السبت، بالإفراج الفوري عن القدرة وعن كل المعتقلين وتحديدًا الصحفيين.
وأكدت الهيئة أنها ستتابع هذا الموضوع على كل المستويات الداخلية والخارجية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأضافت أن حركة حماس لم تكتف بكل الجرائم التي ارتكبتها طوال الفترة الماضية في القطاع من قتل واختطاف وقمع للحريات العامة وللصحفيين ولمنظمات حقوق الإنسان، بل وصل بها الأمر إلى ارتكاب هذه الجريمة
وأكدت الهيئة أنها ستتابع هذا الموضوع على كل المستويات الداخلية والخارجية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت أن حركة حماس لم تكتف بكل الجرائم التي ارتكبتها طوال الفترة الماضية في القطاع من قتل واختطاف وقمع للحريات العامة وللصحفيين ولمنظمات حقوق الإنسان، بل وصل بها الأمر إلى ارتكاب هذه الجريمة التي لن نمر عليها مرور الكرام.
وطالبت الهيئة، المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية والنقابات والاتحادات ذات الصلة بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ولمحاكمة مرتكبيها الذين يتسترون تارة بالدين وتارة بالمقاومة.اقرأ أيضا: حماس تخلي مقارها في غزة بعد استهداف تل أبيب بصواريخ
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