تمشيط واعتقالات وحصار للبلدات.. الاحتلال ينتقم من الضفة الغربية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في ردة فعل منه على مقتل جنديان إسرائيليان ومستوطن، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" وسط الضفة الغربية، أغلق الجيش الإسرائيلي عددًا من البلدات الفلسطينية بمحافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أغلق بلدات (قراوة بني حسان، بديا، كفل حارس، حارس، بروقين، دير استيا) بالحواجز العسكرية، ومنع تنقل المواطنين بينها.

وأضاف الشهود أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقوم بتمشيط المنطقة.

وفي وقت سابق، قتل مستوطنان وأصيب آخران بجروح خطيرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنتي أرئيل وجيتاي، وسط الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية قرب مستوطنة أرئيل، وانسحبا من المكان في مركبة، باتجاه مستوطنة جيتاي، حيث أطلقا النار مرة أخرى قبل فرارهما.

في السياق، اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، وتحدثت أنباء محلية في البلدة عن إصابة أحد المواطنين بجراح خطيرة.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك المجاورة، وداهمت العديد من المحلات والمنازل، ونفذت فيها عمليات تفتيش، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وفي الفترة الأخيرة، باتت الضفة الغربية أحد أهم الأهداف "الإسرائيلية" التي يسعى الاحتلال لتهويدها والخلاص من سكانها الأصليين واستبدالهم بصهاينة.

الضفة الجريحة لم تتوقف فيها عمليات التهويد، فالمدينة لم تسلم في الآونة الأخيرة من بطش الاحتلال الصهيوني، كل يوم تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.

الضفة الغربية، واحدة من المدن الفلسطينية المحتلة التي تعاني ويلات الإجرام والغطرسة "الإسرائيلية"، فعانت تلك المنطقة في العام الحالي 2018، أشد معاناة.

يذكر أن الضفة الغربية هي منطقة جيوسياسية تقع في فلسطين، سُمِّيَت بالضفة الغربية لوقوعها غرب نهر الأردن، وتشكل مساحة الضفة الغربية ما يقارب 21% من مساحة فلسطين (من النهر إلى البحر) أي حوالي 5,860 كم². تشمل هذه المنطقة جغرافياً على جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل وغربي غور الأردن..

وتشكل مع قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المتبقية بعد قيام دولة الاحتلال على بقية فلسطين عام 1948، كما قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وتطلق "إسرائيل" على الضفة الغربية اسم يهودا والسامرة.