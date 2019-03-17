شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يجرى مباحثات مع الرئيس الأفغانى ويشهدان توقيع مذكرات تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، جلسات مباحثة ثنائية مع أشرف غنى، الرئيس الأفغانى، بعد إجراء مراسم استقبال رسمية له فى القصر الرئاسى.

وبحث محمد بن زايد والرئيس الأفغاني خلال جلسة محادثات رسمية في أبوظبي تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.

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محمد بن زايد



توقيع مذكرات تفاهم



جلسة مباحثات رسمية

فيما شهدا مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين شملت مجالات الطاقة والتعليم والثقافة والرياضة والزراعة.