رئيس الوزراء الجزائرى يبدأ محادثات تشكيل الحكومة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الوزراء الجزائرى نور الدين بدوى يبدأ محادثات تشكيل الحكومة الجديدة. كان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد قرر تعيين نور الدين بدوى فى منصب الوزير الأول خلفا لأحمد أويحيى، فى حين تم استحداث وظيفة نائب الوزير الأول، حيث سيعود هذا المنصب لوزير الخارجية الأسبق، رمطان لعمامرة.

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