مقتل 10 مدنيين بينهم أطفال جراء قصف التحالف الدولي مخيم الباغوز

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية القول "استشهاد 10 مدنيين بينهم أطفال جراء استهداف طائرات التحالف الدولي مخيم الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي".
وتعتبر الباغوز هي آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي شرقي سوريا. وكانت "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، تابعت عملياتها العسكرية ضد التنظيم في الباغوز، بمحافظة دير الزور، بعد أن توقفت لنحو شهر بهدف تحرير الأسرى وإخلاء آلاف المدنيين، وكذلك مقاتلي "قسد" الذي وقعوا أسرى في قبضة عناصر التنظيم الإرهابي.
وفي الثاني من مارس/ آذار الجاري أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تقدمها كيلومترا واحدا باتجاه الباغوز، آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا، وهي المسافة التي كانت تفصل بين مقاتلي "قسد" ومنطقة تمركز عناصر التنظيم.
وتعاني سوريا، منذ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة"، واللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.
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