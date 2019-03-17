محكمة اسرائيلية تامر بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى

أمرت محكمة إسرائيلية الأحد بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أسابيع من التوتر بين السلطات الإسرائيلية وهيئة الأوقاف الإسلامية بشأن هذا الملف.
وقالت المحكمة في حكمها الذي وزع في بيان "إن المبنى في باب الرحمة والمعروف باسم +الباب الذهبي+ في مجمع المسجد الأقصى، يجب أن يبقى مغلقا طالما المسألة لا تزال بأيدي القضاء".
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