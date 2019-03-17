انت الان تتابع الفالح: متفائل باستمرار الالتزام باتفاق أوبك لخفض المعروض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

قال وزير الطاقة السعودي اليوم الأحد إنه متفائل بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة.

وقال الوزير خالد الفالح على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو "أنا متفائل جدا بتحسن الالتزام باتفاق أوبك+، هو قوي بالفعل بالمعايير التاريخية".

وصرح للصحفيين أن نسبة الالتزام بالتخفيضات في أول شهرين من العام أقل منها في 2017 و2018 لكن منتجي النفط "سيعوضون التأخر قريبا جدا".

وأضاف أن السعودية ومنتجي النفط الآخرين مثل أذربيجان سيواصلون العمل معا لإدارة استقرار سوق الخام.

وأبلغ الصحفيين "لن نسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، لكننا في نفس الوقت لن نترك المستثمرين، وشركات النفط والغاز حائرين لا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات على القطاع."