أمريكا تنشر قاذفات نووية جديدة في أوروبا.. هذه أماكنها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وصلت قاذفتان استراتيجيتان نوويتان من طراز " B-52H Stratofortress" إلى القاعدة الجوية فيرفورد في بريطانيا.

وأقلعت الطائرات DRYER91 و DRYER92من قاعدة باركسديل في لويزيانا وهبطت في الصباح في مطار بريطاني، وفقا لبيانات موقع MilRadar.

بالإضافة إلى ذلك، تم نقل ثلاثة قاذفات أمريكية B-52 أخرى STRAY81 و STRAY82 و STRAY83 وواحدة B-52H، CLIP91 إلى المملكة المتحدة في اليومين الماضيين. وبالتالي، وفقًا لمعلومات المصدر، نقلت الولايات المتحدة الأمريكية خمس قاذفات نووية إلى فيرفورد.

يذكر أن القوات المسلحة الأمريكية هي القوة الأعظم في وقتنا الحالي، فهي اليد العليا في الكثير من القضايا وربما الكثير من القرارات المهمة.

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وتمتلك القوات الخاصة الأمريكية (US Army Special Forces) 450,000 جندي يعمل في 135 دولة من أصل 195 دولة في العالم كله وتشمل المهام التي تقوم بها القوات المسلحة الأمريكية في تلك الدول ما يسمى بالحرب غير التقليدية (unconventional warefare) وتعني دعم القوات المسلحة الأمريكية لجهات مقاومة أو حركات التمرد في تلك البلاد.

كما تشمل أيضا قوات الدفاع المشترك (foreign internal defense) والتي تكون بهدف الدفاع عن الولايات المتحدة بالاشتراك مع قوى أجنبية أخرى كفرنسا وألمانيا ومكافحة الإرهاب (counterterrorism) وإلى غيرها من المهام الرئيسية للجيش.