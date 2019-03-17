التيار الإسلامي ينهزم في انتخابات الكويت التكميلية

اسماء السيد - الكويت: خسر أنور مساعد الطبطبائي معركة وراثة مقعد شقيقه، وليد الطبطبائي في مجلس الأمة الكويتي، وساهم في خسارة الاسلاميين مقعدا برلمانيا بفعل تنافس أبناء التيار الواحد.

وكان مجلس الأمة قد دعا إلى إجراء انتخابات تكميلية بعد إبطال عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.

واظهرت نتائج الانتخابات التكميلية للدائرتين الثانية والثالثة في الكويت، فوز، بدر الملا، وعبد الله الكندري علما بأن عدد المرشحين وصل الى 61 مرشحا، 26 منهم في الدائرة الثانية، و35 في الثالثة.

حلّ سادسا

ولم ينجح أنور الطبطبائي في الفوز بالمقعد الذي شغر عقب اسقاط عضوية شقيقه، رغم اعلان الأخير دعمه الكامل له، وحل في المرتبة السادسة حاصدا 1186 صوتا، اما الفائز عبد الله الكندري فحصل على ستة الاف وسبعمئة وخمسة أصوات، وجاء هشام الصالح ثالثا بأربعة الاف ومئة وصوت، ومهلهل المضف رابعا بـ 3737، وفواز المخلد خامسا بعدما حصل على 2858.

ساهم في هزيمة التيار الاسلامي

الرقم المتواضع الذي حصده الطبطبائي في الانتخابات، فتح عليه بابا واسعا من الانتقادات العنيفة، فالمرشح المحسوب على التيار السلفي، والمدعوم من الاخوان المسلمين، عمار العجمي، حل ثانيا بخمسة الاف ومئة وثلاثة وسبعين صوتاً، وكان بمقدوره تحقيق رقم افضل والدخول في منافسة حقيقية على المقعد لو اقتنع الطبطبائي بالانسحاب لصالحه وبالتالي توحيد صفوف الإسلاميين خلف العجمي.

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حسابات خاطئة

ورغم الاستطلاعات التي دلت على استحالة مهمة أنور الطبطبائي في الفوز بمقعد الدائرة الثالثة، غير انه رفض الانسحاب، معتقدا وفق حساباته ان الناخبين الذين صوتوا لشقيقه في الانتخابات الماضية سيعاودون الكرة، ويصوتون له فقط لأن النائب الفاقد لعضويته، اعلن دعمه له.

نتائج الدائرة الثانية أظهرت فوز المرشح بدر الملا الذي حصد 4657 صوتا، ليخلف النائب جمعان الحربش، وفور صدور النتائج، شكر المرشح الفائز، "الناخبين على حرصهم على المشاركة في الانتخابات بنسبة زادت عن المتوقع بحسب تعبيره"، مؤكداً "أن أبناء دائرته أثبتوا حرصهم على ان يمثلهم في مجلس الأمة".

برقيات تهنئة

ومع اعلان أسماء المرشحين الفائزين، بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقيتي تهنئة للمرشحين بدر حامد الملا وعبدالله أحمد الكندري، أعرب فيهما "عن خالص تهانيه بفوزهما في الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة"، وتمنى "لهما كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز والاسهام في رفعته".

كما تلقى الفائزان برقيتي تهنئة من ولي العهد الشيخ نواف الصباح، ورئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح، وبارك رئيس مجلس الامة، مرزوق الغانم عبر حسابه على تويتر للملا والكندري نيلهما ثقة الناخبين والناخبات في الانتخابات التكميلية متمنيا لهما التوفيق.