دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أنغامي تدشن خدمة المدونات الصوتية "بودكاست"

أعلنت أنغامي، الرائدة في مجال توزيع الموسيقى حسب الطلب في الشرق الأوسط، عن إطلاقها خدمة المدونات الصوتية “بودكاست”، والتي بدورها تمثل شكلًا جديدًا للاستفادة من الخدمات الصوتية بتقديم محتوى منوع حول العديد من المواضيع.

وتقول أنغامي أنها تعاونت مع 40 مدون بودكاست مختلف من عدة فئات وطرحت أكثر من 250 بودكاست تتحدث حول مناحي مختلفة من الحياة؛ مثل الرياضة، التكنولوجيا، المجتمع، أساليب الحياة، والموسيقى، وغيرها.

وأعلنت الشركة أيضًا عن دخولها شراكات مع مجلة تايم آوت، بجانب مجلات آريبيان بزنس، هاربرز بازار، يورو سبورت آرابيا، جمالكِ، وسبورت 360، بالإضافة إلى قناة فتافيت، لتكون هذه المؤسسات من أوائل الذين ينشرون المحتوى الصوتي على خدمة البودكاست.

وعقّب، رامي زيدان، من أنغامي: “نحن في أنغامي نركز على توفير تشكيلة متنوعة من المحتويات الترفيهية لمستخدمي منصتنا، في شكل تجربة سمعية غنية تقع الموسيقى في قلبها. وسوف توفر مقاربتنا التي تركز على المستخدمين تشكيلة من الملفات الصوتية التي تضمن استمرار تلبيتنا للأذواق والاهتمامات الشخصية وتركز على المستخدمين ومبدعي المدونات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”

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وأضاف أيضًا: “تتميز جماعة مبدعي البودكاست المحلية بكونها مبدِعَة وتقدم محتويات مناسبة للمستهلكين في منطقة مينا باللغتين العربية والإنجليزية. يُذكَر أنه لا يزال يجري بث بعض المدونات الصوتية منذ سنوات، أمثال إم إس تي دي إف آر وكيرننج كَلتشرز وأماييا إف إم ولافِن دبي، مع ملاحظة أن العديد منها يكتسب المزيد من الزخم أمثال فينيا ميديا وباسل ميتس ورنا نوّاس وغيرهم الكثير الكثير. وفي الواقع، نحن نسعى إلى طرح بعض المدونات الموسيقية الخاصة بنا. ولقد انطلقت رحلتنا في هذا المجال خلال منتدى الشرق الأوسط للمدونات الصوتية الذي أقيم العام الماضي، وكلي ثقة في أننا سوف ننجح معًا في توسيع نطاق ساحة المدونات الصوتية في منطقة مينا من أوسع أبوابها”.

وتمتلك أنغامي في تطبيقها أكثر من 70 مليون مستخدم مسجل، مما يعني وصول المدونين الصوتيين بكل سهولة لهذا القاعدة الكبيرة من الجمهور. كما أن التطبيق يحصل على أكثر من مليار تصفح شهري و45 مليون مستمع سنوي.

التدوينة أنغامي تدشن خدمة المدونات الصوتية “بودكاست” ظهرت أولاً على عالم التقنية.