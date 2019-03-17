دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كاميرا Insta360 EVO لتصوير 3D فيديو 180 أو 360 درجة

كاميرا Insta360 EVO هي كاميرا جديدة ذات تصميم قابل للطي يمكنها تصوير فيديو ثلاثي الأبعاد 180 درجة أو فيديو VR 360 بدقة تصل إلى 5.7K بالإضافة إلى صور ثابتة بدقة 18 ميجابكسل، تتميز الكاميرا أيضاً بوضع TimeShift والتطبيق المصاحب يجعل من السهل تحرير المحتوى ومشاركته، أعلنت Insta360 أيضًا عن HoloFrame للهواتف الذكية والذي يتيح مشاهدة محتوى ثلاثي الأبعاد مباشرة من الهاتف الذكي دون الحاجة إلى نظارات ثلاثية الأبعاد.

© alqiyady كاميرا Insta360 EVO لتصوير 3D فيديو 180 أو 360 درجة

في أكتوبر من العام الماضي أعلنت الشركة عن Insta360 ONE X وهي كاميرا VR مليئة بالميزات للمستهلكين وبسعر معقول. * كاميرا Insta360 EVO القابلة للطي

لعل الميزة الأكثر إثارة للاهتمام في كاميرا Insta360 EVO الجديدة هي تصميمها القابل للطي، يبدو أن هناك كاميرتين متصلتين مع آلية قابلة للطي، عندما يتم كشفها تلتقط Insta360 EVO الواقع بنفس الطريقة التي تراها بها العيون البشرية، وبهذه الطريقة يمكنها التقاط فيديو ثلاثي الأبعاد بدقة 5.7K بزاوية 180 درجة وصور ثابتة بوضوح 18 ميجابكسل ثلاثية الأبعاد والتي تعطي كل التفاصيل عمقاً واقعيًا.

© alqiyady كاميرا Insta360 EVO لتصوير 3D فيديو 180 أو 360 درجة

عند طيها، تقوم الكاميرا بتصوير فيديو درجة 360 بجودة 5.7K وصور ثابتة 360 درجة بوضوح 18 ميجابكسل بنفس طريقة محتوى ONE X. 360، يمكن إعادة تشغيل المحتوى باستخدام سماعات رأس أو إعادة تحريرها باستخدام تطبيق المونتاج السهل من EVO.

تستخدم Insta360 EVO تقنيتين لتحقيق الاستقرار، وضع تصوير 360 مع تقنية تثبيت FlowState المعروفة في Insta360 ONE X الشبيهة بآلية عمل Gimbal، أما بالنسبة إلى وضع تصوير ثري دي 180 درجة تقدم EVO تقنية تثبيت ثلاثية الأبعاد جديدة

تتيح للمبدعين التنقل بحرية للحصول على اللقطة مع ضمان انتاج لقطات سلسة ومستقرة وجاهزة للمشاهدة.

© alqiyady كاميرا Insta360 EVO لتصوير 3D فيديو 180 أو 360 درجة

وضع TimeShift (المعروف أيضًا في ONE X) يمزج تصوير 360 درجة مع التايم لابس وتصوير Hyper-Lapse مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في تدفق الوقت ومنظور الكاميرا في أي لحظة.

يقوم تطبيق المونتاج المصاحب لـ Insta360 EVO بتسهيل التقاط المحتوى وتحريره، يتيح اتصال WiFi للمستخدمين رؤية ما يتم التقاطه على EVO في الوقت الفعلي ثم نقل اللقطات بسرعة إلى الهاتف الذكي.

© alqiyady كاميرا Insta360 EVO لتصوير 3D فيديو 180 أو 360 درجة

بعد ذلك يمكنهم مراجعة وتقليص وتعديل محتوى 180 و 360 ببضع لمسات فقط، أو إعادة صياغة لقطات 360 وتجهيزها للمونتاج، يدعم التطبيق أيضًا نشر محتوى 360 و 180 ثلاثي الأبعاد لدعم المنصات مثل YouTube و Facebook.

© alqiyady كاميرا Insta360 EVO لتصوير 3D فيديو 180 أو 360 درجة

يمكن تشغيل المحتوى الملتقط على Insta360 EVO على أي سماعة رأس VR باستخدام تطبيق Insta360 VR الجديد يمكن للمستخدمين أيضًا توصيل Oculus Go أو Samsung Gear VR مباشرة بـ EVO للتشغيل الفوري ونقل الملفات. * الإعلان عن Insta360 HoloFrame

تم الإعلان عن ابتكار آخر من Insta360 لتشغيل محتوى ثلاثي الأبعاد ويسمى HoloFrame، والذي يسمح بتشغيل محتوى ثلاثي الأبعاد مباشرة من الهاتف الذكي بدون الحاجة إلى نظارات ثلاثية الأبعاد، يتم وضع HoloFrame مباشرة على شاشة الهاتف الذكي.

© alqiyady كاميرا Insta360 EVO لتصوير 3D فيديو 180 أو 360 درجة

بعد ذلك يعرض المستخدمون صورهم أو مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد المفضلة لديهم باستخدام تطبيق EVO، أثناء التشغيل يستخدم التطبيق تتبع العين مع نظرة المشاهد للمحاذاة وعرض صورة ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة.

تدعي Insta360 أنها “طريقة رائدة لتجربة محتوى ثلاثي الأبعاد يجب أن يتم مشاهدته بالعين المجردة لكي تصدق الجودة والروعة للمحتوى “.

© alqiyady كاميرا Insta360 EVO لتصوير 3D فيديو 180 أو 360 درجة

سيتم بيع HoloFrame بشكل منفصل وهو متوفر اليوم لهواتف iPhone X و XS و XS Max و XR، سيتم طرح إصدارات إضافية لطرز Samsung Galaxy S8 و S8 + و S9 و S9 + و Note 8 قريبًا.

© alqiyady كاميرا Insta360 EVO لتصوير 3D فيديو 180 أو 360 درجة * المواصفات التقنية لكاميرا Insta360 EVO

– فتحة عدسة: F2.2

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– دقة الصورة: 6080 * 3040 (18 ميجابكسل)

– دقة الفيديو: 5760 * 2880 بسرعة 30 اطار للثانية

او 3840 * 1920 بسرعة 50 اطار للثانية او 3840 * 1920 بسرعة 30 اطار للثانية

او 3008 * 1504 بسرعة 100 اطار للثانية.

– تنسيق الصورة: insp ، jpeg (يمكن تصديره عبر التطبيق) dng اوRAW

– تنسيق الفيديو: insv ، mp4 (يمكن تصديرها عبر التطبيق) LOG

– ترميز الفيديو: H264

– معدل البت الفيديو: ما يصل إلى 100Mbps

– الاستقرار: المدمج في 6 محور استقرار جيروسكوبي

– الأجهزة المتوافقة: اغلب اجهزة آيفون وللتحقق من اجهزة اندرويد قم بزيارة هذه الصفحة

© alqiyady كاميرا Insta360 EVO لتصوير 3D فيديو 180 أو 360 درجة * مواصفات الصور والفيديو

– أوضاع متعددة لإلتقاط الصور الثابتة بصيغة RAW و HDR

– أوضاع تصوير الفيديو: الفيديو القياسي، تصوير تايم لابس، فيديو LOG ، فيديو HDR

– تعويض EV بمقدار -4EV ~ + 4EV

– أوضاع التعريض التلقائي او اليدوي

– امكانية تغيير توازن الابيض WB

سعر كاميرا Insta360 EVO يبلغ 420$ دولار أمريكي أي ما يعادل: 1,540 درهم اماراتي / 1,575 ريال سعودي / 125 دينار كويتي / 1,530 ريال قطري / 7,300 جنيه مصري وهي متوفرة للطلب الآن.

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