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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأفغانى أشرف غنى؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أشرف غنى، الرئيس الأفغانى، وأجرى له مراسم استقبال رسمية فى القصر الرئاسى.
وقال محمد بن زايد: "محمد بن زايد يستقبل الرئيس الأفغانى فى قصر الرئاسة حيث جرت له مراسم استقبال رسمية".
محمد بن زايد
مراسم استقبال الرئيس الأفغانى
وكان الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، قد استقبل أمس السبت، إمرسون منانغاوا رئيس زيمبابوى، وذلك لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.
الشيخ محمد بن زايد
مراسم استقبال رسمية للرئيس الأفغانى
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