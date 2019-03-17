شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب بتحرك دولى لإلزام إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جامعة الدول العربية ضرورة وجود تحرك إقليمى ودولى لمطالبة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص ومساءلة المسئولين عن تدمير وتخريب الممتلكات الخاصة الفلسطينية.

جاء ذلك ، فى كلمة الأمانة العامة للجامعة - التى ألقاها المستشار منير الفاسى مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة ،اليوم الأحد، خلال أعمال ندوة عربية إقليمية حول موضوع "الحق في السكن اللائق: أفضل الممارسات – أبرز التحديات" والتي تعقد بمقر الجامعة العربية بناء على تكليف صادر من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بحضور.

وقال الفاسى إن الشعب الفلسطينى لا يزال يقبع تحت الاحتلال الذى لا يتوانى بسياساته الاستيطانية التوسعية عن هدم المنازل وحرمان النساء والأطفال من سقف وجدران تحميهم من بشاعة الاحتلال وقسوة الطبيعة ، وأكد أن الجامعة تولى أهمية كبيرة لمجال الإسكان لا سيما من خلال تحديد استراتيجيات وخطط عمل أبرزها الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة ، ومن خلال عقد شراكات مع منظمات دولية وإقليمية متخصصة أبرزها برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وايضا من خلال تشجيع تدريب وبناء قدرات الكفاءات في قطاع الاسكان. ودعا الفاسى الدول العربية التى لم تصادق على الميثاق العربى لحقوق الإنسان إلى سرعة المصادقة عليه.

