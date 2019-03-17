نائب سابق يوضح أسباب خسارة الإسلاميين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

وأضاف الدويلة في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن "بعض القوى عملت على تفتيت الأصوات الداعمة للجماعات الإسلامية في الانتخابات الأخيرة، وأن تلك المحاولات نجحت في إقصاء المرشحين عن التيارات الإسلامية في الكويت".

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وأوضح النائب السابق أن "القوى السياسية دائما في الكويت تعمل على تفتيت الأصوات، إلا أن النتيجة التي حققها المرشح محمد مطر مرشح التيار الإسلامي في الدائرة الثانية مثلا تعبر عن منافسة قوية، في حين أن تراجع عمر العجمي في الدائرة الثالثة تعد خسارة حقيقية، خاصة أن الإسلاميين يفقدون تواجدهم في الدائرة الثالثة".

وأشار إلى أن "التيارات الإسلامية تراجعت في السنوات الأخيرة نتيجة المقاطعة، والأحداث التي شهدتها المنطقة".

ولكن عاد وقال "لكنهم لا يزالوا القوة الأكثر تنظيما في المجتمع الكويتي، ويمكن أن يعودوا بسرعة، خاصة أنهم يمثلون نحو 15% من الأصوات الانتخابية في الكويت، وأن خصومهم في الكويت يمثلون نحو 5%، فيما تدور النسبة الأكبر في فلك التيار الإسلامي"، بحسب قوله.

وشدد على أن التيار الإسلامي في الكويت يختلف نسبيا عن التيارات المشابهة في الدول الأخرى، وأن تراجعهم في الانتخابات الأخيرة ستدفعهم لتنظيم صفوفهم بشكل أكبر، بحيث يتداركوا الخسارة الحالية، وأن حقيقة المشهد ستتضح بشكل جلي في الانتخابات المقبلة.

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انتخابات تكميلية

وكان مجلس الأمة قد دعا إلى إجراء انتخابات تكميلية في 15مارس/آذار، بعد إبطال عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.

وأظهرت نتائج الانتخابات التكميلية للدائرتين الثانية والثالثة في الكويت، فوز، بدر الملا، وعبد الله الكندري، خاصة أن عدد المرشحين وصل الى 61 مرشحا، 26 منهم في الدائرة الثانية، و35 في الثالثة.

وفاز عبد الله الكندري بمقعد الدائرة الثالثة ضد مرشحين رئيسيين من التيار السلفي بـ 6705 صوتا، فيما فاز بدر الملا بمقعد الدائرة الثانية ضد حمد المطر، وهو المرشح الرئيسي للحركة الدستورية.