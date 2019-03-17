البحرية المصرية تنقذ حياة سائحين فرنسيين

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع "فيسبوك"، أنه "في إطار جهود القوات المسلحة فى أعمال البحث والإنقاذ، تلقت القوات البحرية إشارة استغاثة من قارب شراعى فرنسي الجنسية بجنوب البحر الأحمر يتعرض لحالة غرق نظرا لسوء الأحوال الجومائية، إذ وصلت سرعة الرياح إلى (40) عقدة".
وتابع البيان: "على إثر البلاغ، تحركت وحدة من القوات البحرية المصرية إلى موقع البلاغ، إذ نجحت فى إنقاذ عدد (2) سائح فرنسى الجنسية بعد غرق القارب بجوار شعب فنديرة جنوب برنيس بالبحر الأحمر، وتم اصطحابهما لأحد الموانئ وتقديم جميع الإسعافات المطلوبه لهما".
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