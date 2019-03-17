مصدر: المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق ويلتقي المعلم

دمشق- سبوتنيك. وقال مصدر في الخارجية السورية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وزير الخارجية السوري وليد المعلم التقى المبعوث الأممي غير بيدرسن الذي وصل إلى سوريا صباح اليوم".

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