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الخارجية الأردنية تعلن أسماء القتلى من رعاياها في هجوم نيوزيلندا

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وقال القضاة أن "المواطنين الأردنيين الذي استشهدوا هم عبد الفتاح قاسم إبراهيم قاسم، علي محمود عبدالله المدني، عطا محمد عطا عليان، كامل "محمد كمال" كامل درويش. وفقا لوكالة "بترا".

© REUTERS / STRINGER

وأكد القضاة أن نشر الأسماء جاء بعد تواصل الوزارة مع ذوي الشهداء، وإبلاغهم بقرار النشر.

وبعث الملك عبدالله الثاني أمس السبت برقية إلى الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، أعرب فيها عن إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية البشعة ضد المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش الذين كانوا يصلون آمنين صلاة الجمعة.

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وأكد الملك عبد الله في البرقية موقف الأردن الثابت في التصدي للتطرف والإرهاب الذي لا دين له.

وأعرب الملك في البرقية عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على مُصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.

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