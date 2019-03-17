في خطوة وصفت بـ"الخطيرة"... خطة إسرائيلية جديدة بشأن غزة

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس السبت، بأن الجيش الإسرائيلي قدم خطة جديدة لـ"الكابينيت" لإعادة احتلال قطاع غزة في أية حرب مقبلة، وأن الكابينيت صادق بالفعل على هذه الخطة.

© REUTERS / Ahmed Zakot

وأورد الموقع العبري أن الخطة تبلورت في عهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، الجنرال غادي أيزنكوت، وصادق عليها خلفه الحالي، الجنرال أفيف كوخافي، الذي يعمد على إسراع إجراءات الحرب على غزة.

وأوضح الموقع الإلكتروني الإسرائيلي، وثيق الصلة بصحيفة "هاآرتس" العبرية، أن المصادقة على الخطة لم تأت على خلفية عملية إطلاق الصواريخ على مدينة تل أبيب، مساء الخميس الماضي.

وأشار الموقع العبري إلى أن حركة حماس مستعدة للتوصل إلى تهدئة مع إسرائيل، من أجل حل المشاكل الاقتصادية بغزة، لكنها مستعدة لكل السيناريوهات، رغم نقل الموقع نفسه على لسان كبار قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية قولهم "إن حماس قد تشعل المنطقة وتتوجه نحو مواجهة كبيرة، في حال فشل مباحثات التهدئة".

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وأكد الموقع العبري أن الخطة الإسرائيلية الجديدة تجاه غزة تتضمن بالإضافة إلى احتلال القطاع، الإضرار الشديد بحركة حماس وبقدرتها على التعافي من آثار الضربة، لحين التوصل إلى حل سياسي مستقر ومتوافق عليه.

وتابع الموقع العبري، أن المصادقة على الخطة ليست الموافقة الأولى من نوعها، وإنما سبقها موافقة أخرى تم مناقشتها في قيادة الجبهة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي.

ولفت الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاحتلال قطاع غزة، والوصول حتى النهاية في هذا الطريق، رغم تداعيات الخطة بأسرها.