مقتل مستوطن على الأقل بإطلاق نار بالضفة الغربية

القدس/ أسامة الغساني/ الخليج 365 -

قتل مستوطن إسرائيلي، على الأقل، وأصيب آخران أحدهما في حالة حرجة جدا، والآخر إصابته خطيرة، صباح الأحد، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنتي "أرئيل" و"جيتاي"، وسط الضفة الغربية، حسب قناة عبرية.

وكانت "القناة 12" العبرية، ذكرت في وقت سابق، أن "إسرائيليين قتلا في العملية"، قبل أن تعدل روايتها وتقول إن شخصا واحدا على الأقل قتل في العملية.

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ونقلت "القناة 13" العبرية، عن مستوطنة إسرائيلية (شاهدة عيان) قولها إن "فلسطينيا أو اثنين نفذا العملية قرب مستوطنة أرئيل، حيث هاجما جنديا وطعناه، واستوليا على بندقيته التي استخدمت في إطلاق النار باتجاه مستوطنين آخرين في الموقع".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن فلسطينيين اثنين، نفذا العملية قرب مستوطنة "أرئيل"، وانسحبا من المكان في مركبة، باتجاه مستوطنة "جيتاي"، حيث أطلقا النار مرة أخرى قبل فرارهما.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه تجري عمليات مطاردة للعثور على منفذي العملية، في محيط قرية بروقين، في محافظة سلفيت، القريبة من المستوطنتين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.