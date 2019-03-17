"داعش" يتبنى ذبح مواطن وسط تونس

تونس/ يسرى وناس/ الخليج 365

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، السبت، مسؤوليته عن "ذبح" تونسي بجبل المغيلة، بولاية سيدي بوزيد (وسط)، قبل نحو شهر.

جاء ذلك حسب وسائل إعلام تونسية، نقلا عن مركز "سايت" الأمريكي لمراقبة المواقع الجهادية.

وقال الموقع الأمريكي، إن "داعش"، أعلن عبر تطبيق تلغرام، مسؤوليته عن اغتيال المواطن محمد الأخضر المخلوفي، قبل نحو شهر بجبل مغيلة، بسيدي بوزيد.

وأضاف المركز الأمريكي أن التنظيم، نشر، السبت، فيديو لقطع رأس المخلوفي، تمّ التقاطه في جبل مغيلة.

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وفي 21 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، العثور على جثة مواطن مقطوع الرأس في جبل المغيلة، الفاصل بين ولايتي سيدي بوزيد والقصرين (غرب).

جدير بالذكر أن "داعش"، سبق أن تبنى عمليتي ذبح شقيقين في جبل المغيلة، هما الراعي مبروك السلطاني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وخليفة السلطاني، في يونيو/حزيران 2017.

وتعيش تونس، منذ مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

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