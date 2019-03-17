مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين شمال سلفيت

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الخليج - واس
قُتل اليوم الأحد، جنديان إسرائيليان وأصيب 4 آخرون، اثنان منهم بحالة الخطر، في عملية طعن وإطلاق نار وقعت بالقرب من مستوطنة “أرئيل” شمال سلفيت.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في سلفيت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت مفرق كفل حارس وعدة شوارع شمال سلفيت، وعززت من تواجدها العسكري في محيط المنطقة في أعقاب تنفيذ فلسطيني عملية طعن وإطلاق نار، أدت لمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، اثنان منهم بحالة الخطر.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بروقين غرب سلفيت، وأغلقت مداخل كفل حارس، وحارس، ودير استيا، للبحث عن المنفذ.
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